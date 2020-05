Castilhense morre em acidente de moto em Três Lagoas

TRÊS LAGOAS/MS – A morte do castilhense Rodrigo Nicola de Paula, de 33 anos, na noite de terça-feira (12) é a quinta registrada no trânsito de Três Lagoas em 2020.

Conforme os números, a quinta envolvendo também motociclista. Rodrigo trabalhava como mecânico florestal em uma indústria de papel e celulose, e morava com amigos em Três Lagoas.

Ele resolveu retornar de moto para Castilho, quando perdeu o controle na Avenida Ranulpho Marques Leal, colidiu contra um coqueiro e acabou batendo a cabeça violentamente contra a sarjeta.

Equipe do Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel) foram acionadas, se deslocaram ao local do acidente e tentaram reanimá-lo, porém ao dar entrada no Hospital Auxiliadora a vítima não resistiu aos ferimentos.