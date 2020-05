Homem é preso em flagrante acusado de violência doméstica

Agressor foi detido com base na Lei Maria da Penha após agredir a companheira. Segundo Polícia Civil, tem aumentado casos em toda região

ANDRADINA – O serviços gerais C. N. S., foi preso pela Polícia Militar na noite de segunda-feira, 04, acusado de violência doméstica com base na Lei Maria da Penha, depois de agredir sua companheira Maria Claudete Espíndola. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição até que a justiça decidisse seu destino na audiência de custódia virtual. A vítima foi medicada e liberada.

A prisão do acusado aconteceu quando uma equipe composta pelos cabos PMs Jeferson e Cristiano foi acionada para atendimento de ocorrência de violência doméstica pela rua engenheiro Sylvio Seiji Shimizu, bairro Peliciari e pelo local os policiais constataram que os ânimos do casal estavam exaltados e muita gritaria, objetos jogados na sala da casa, bem como um ventilador quebrado no chão.

Com apoio das equipes de apoio do CGP I – Comando de Grupo Patrulha, com sargento PM Araújo e cabo PM Paulo Eduardo, e uma de Força Tatica com sargento PM Fagundes, cabos PMs Gomes e Richard, acalmaram os ânimos e constataram que Claudete apresentava pequenas escoriações nas pernas e braço, do lado esquerdo, e alegou que foi agredida com socos na cabeça e na costela, durante o desentendimento com seu companheiro.

Já o acusado Cleber apresentava leves arranhões nos braços e abdômen e alegou que somente se defendeu das investidas da amasia.

A equipe do sargento Araújo, a vítima Maria Claudete foi levada até UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi feito curativos em seus ferimentos, sendo liberada em seguida e encaminhado ao plantão policial para registro da ocorrência.

Foi dada voz de prisão em flagrante ao autor Cleber, não sendo necessário o uso de algemas.

Apresentados no plantão permanente, foi elaborado boletim de ocorrência por determinação do delegado Rafael Sangaleto, que ratificou a voz de prisão em flagrante por violência doméstica lei 11.340/06 art. 129 e art. 163 do Código Penal, o autor permaneceu preso na carceragem da seccional e apresentado posteriormente em audiência de custódia virtual.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA VIRTUAL

Como não esta havendo audiência de custódia presencial, o acusado aguardou na carceragem do plantão a decisão do juiz, que determinou que ele responda ao processo em liberdade.