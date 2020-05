Policial rodoviário que morreu atropelado na Rondon é enterrado em Araçatuba

Caso foi registrado na terça-feira (28) entre os municípios de Guaiçara e Promissão (SP). Outro policial também ficou ferido, foi medicado e liberado para o enterro

ARAÇATUBA – O corpo do cabo da Polícia Militar Rodoviária Hércules Demétrio Pereira, que morreu ao ser atropelado durante uma abordagem na Rodovia Marechal Rondon, foi enterrado na tarde desta quarta-feira (29), em Araçatuba (SP). A cerimônia contou com homenagens de companheiros de serviço.

O caso foi registrado na terça-feira (28) entre os municípios de Guaiçara e Promissão (SP). Além de Hércules, que tinha 45 anos, um outro policial foi atropelado. Ele foi socorrido com ferimentos leves e permanece internado em observação na Santa Casa de Lins (SP).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, os dois policias tentavam abordar um motorista, que transportava mais de 300 quilos de maconha, quando foram atropelados pelo veículo. Hércules também foi socorrido e levado a um pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos.

O condutor do carro e o passageiro fugiram depois do crime. Eles ainda não foram encontrados. No entanto, a Polícia Militar Rodoviária prendeu na tarde desta quarta-feira um homem que estava fazendo a escolta para o veículo que atropelou os policiais.

Demétrio pertencia ao 2º Batalhão de Polícia Rodoviária de Araçatuba. Ele era casado, tinha dois filhos e servia o Estado de São Paulo há 17 anos e 7 meses.

G1