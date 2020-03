Santa Casa reforça estrutura de quartos isolados e adquire mais aparelhos respiratórios

Com Ala inteira isolada e mais quartos na Unidade de Terapia Intensiva, o hospital esta preparado para receber possíveis casos do COVID-19

ANDRADINA – A Irmandade Santa Casa de Andradina após estudos do corpo clínico e administrativo, conseguiu realizar a logística necessária para isolar quartos destinados a pacientes contaminados pelo novo coronavírus e também continuar o atendimento seguro de demais pacientes no hospital.

São 20 leitos distribuídos em uma “Ala Isolada” e mais 10 na UTI, somando 30 leitos disponíveis a possíveis pacientes com sintomas mais graves do COVID-19. A ação intensificada, também segue para o aumento de aparelhos respiratórios, foram adquiridos por meio de locação mais 5 unidades, somando com os 6 já disponíveis, serão 11 aparelhos respiratórios a disposição do corpo clínico.

A Santa Casa de Andradina, reitera que se necessário, tem um plano de expansão para aumentar o número de leitos em isolamento, e que se estende ao plano de contingência equipe de enfermagem e médica, mas reforça a importância da conscientização de toda a população, para que permaneça em casa e que toda essa “estrutura”, não seja utilizada.