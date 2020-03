Motorista morto ao ter carro atingido por peça solta de caminhão é enterrado em Ribeirão Preto, SP

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar, na direção de veículo automotor.

O acidente aconteceu no quilômetro 2 da rodovia, no sentido Dumont – Ribeirão Preto. O técnico de informática voltava para casa com o carro da empresa, quando foi surpreendido pela queda de uma morsa – tipo de ferramenta usada por oficinas e indústrias.

A peça atingiu o para-brisa, deixando Favero gravemente ferido. Uma motorista que seguia atrás do carro do técnico de informática e que prefere não se identificar disse que o caminhão seguia em alta velocidade no trecho do acidente.