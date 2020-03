Morre mecânico baleado ao separar briga em mercearia de Guararapes

Vítima estava em uma das mesas quando foi baleada no rosto, no peito e no pescoço por 2 homens de moto

GUARARAPES – O mecânico de automóveis Wagner Roberto Pelegrino de Souza, 26 anos, morador no bairro Jardim Itália, em Guararapes (SP), morreu no início da tarde de sábado (7) na Santa Casa de Araçatuba.

Ele foi baleado após separar uma briga em uma mercearia em Guararapes no início da noite de domingo (1).

O boletim de ocorrência comunicando a morte à polícia foi registrado por um irmão da vítima.

Nele consta que o óbito foi confirmado às 13h30 e o corpo encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal), onde passaria por exame necroscópico.

Tiros

Conforme matéria publicada pelo Hojemais Araçatuba , os autores do crime seriam dois homens que teriam iniciado a discussão na mercearia.

Eles foram retirados pela vítima para fora do prédio quando ameaçavam o dono do estabelecimento, deixaram o local em um VW Golf, mas retornaram em seguida em uma moto.

Souza estava sentado em uma das mesas quando a dupla chegou e o garupa atirou quatro vezes, acertando a vítima no rosto, no peito e no pescoço antes de fugir. Um dos tiros acertou a parede.

Após receber o primeiro atendimento no pronto-socorro de Guararapes o mecânico teve que ser transferido para a Santa Casa de Araçatuba, onde morreu uma semana depois.

De acordo com o site Guararapes Sorriso, um dos acusados se apresentou à polícia também no sábado negando participação. Um inquérito investiga o caso.

Guararapes Sorrisonews