Ex-gerente financeiro da OSS Santa Casa de Andradina é preso pela Polícia de Fernandópolis

Inhozinho Pereira foi preso na rodovia Senador Teotônio Vilela, em Araçatuba, por investigadores de Fernandópolis, quando chegava da região norte do pais

ARAÇATUBA – O ex-gerente financeiro da OSS – Organização Social de Saúde Santa Casa de Andradina, Inhozinho Pereira, 53 anos, foi preso por policiais civis de Fernandópolis no início da madrugada de quinta-feira (5), em Araçatuba (SP), quando chegava de avião oriundo da região norte do pais, conforme postagens suas em redes sociais. Ele estava acompanhado da esposa. Foi levado para a Delegacia de Polícia de Fernandópolis e permanece à disposição da Justiça.

A prisão de Inhozinho aconteceu pouco depois da 0h30 de quinta-feira, em um trecho da rodovia Senador Teotônio Vilela (SPA-018/461), também conhecida como “Guatambu”, por investigadores de Fernandópolis que vieram cumprir um mandando de prisão preventiva expedido no último dia 26 de fevereiro, pela 2ª Vara Criminal de Fernandópolis. Foram apreendidos com ele um notebook e dois celulares, que serão enviados para perícia.

A assessoria de imprensa da Santa Casa de Andradina informou em nota a imprensa que ele deixou de fazer parte do quadro de funcionários no final do ano de 2019.

Após passar por exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal), Inhozinho Pereira foi encaminhado para Fernandópolis, onde ficará à disposição da Justiça.

OPERAÇÃO HIGIA

Ele é mais um dos investigados pela Polícia Civil de Fernandópolis, em inquérito que apura transações financeiras com suspeitas de irregularidades realizadas na Santa Casa de Fernandópolis, que era administrada pela OSS Santa Casa de Andradina.

Além dele, foram presos na Operação Higia, o advogado Fábio Obici, presidente e Sebastião Sérgio da Silva, superintendente, respectivamente, da OSS Organização Social de Saúde da Santa Casa de Andradina, que administrou por um período a Santa Casa de Fernandópolis, alvo das denúncias e prisões.

Também estão presos Fernando Zanqui e Luciano Jara, antigos provedor e diretor administrativo da Santa Casa de Fernandópolis, na época das denúncias. Gláucia Zanqui, diretora do AME de Fernandópolis e esposa de Fernando, está em prisão domiciliar, já que tem filho menor de 12 anos.

Também estão presos ex-diretores daquele unidade de saúde e que moram em Ferandópolis.

HABEAS CORPUS

Dos 14 presos na operação, 3 haviam cumprido prisão temporária de cinco dias e foram colocados em liberdade, à disposição da Justiça. Gláucia Zanqui está em prisão domiciliar e dois conseguiram Habeas Corpus (HC), para responderem aos processos em liberdade, são eles o ex-deputado estadual Gilmar Gimenes (PSDB), além do sócio da empresa Solutem, Fernando Henrique Stella, também beneficiado na quarta-feira, dia 4,pelo Tribunal de Justiça de São Paulo com Habeas Corpus.

Solutem foi fornecedora de software, coincidência apontada pelo Tribunal de Contas de São Paulo como irregular. Stella participava como membro da administração da Santa Casa de Fernandópolis, acusado de fraude em licitações.

FABIO OBICI

Segundo informações, o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu na tarde de quinta-feira, dia 5, Habeas Corpus, com efeito de liminar, que beneficia o presidente da OSS (Organização Social de Saúde) de Andradina, preso no último dia 17 de fevereiro na Operação Hígia, que investiga fraudes na Santa Casa de Fernandópolis.

Obici e o funcionário Ezequias Carvalho de Souza, motorista do diretor superintendente da OSS, Sebastião da Silva tiveram as prisões revocadas pelo desembargador Fábio Gouvêa e deixam a Cadeia Pública de Paulo de Faria.

PECULATO

O processo é de 2018, quando as investigações tiveram início. De acordo com informações publicadas na imprensa, desde então teriam sido desviados aproximadamente R$ 15 milhões. O processo contra Inhozinho tramita em segredo de Justiça, mas ele responde por peculato: crime que consiste na subtração ou desvio, por abuso de confiança, de dinheiro público ou de coisa móvel apreciável, para proveito próprio ou alheio, por funcionário público que os administra ou guarda; abuso de confiança pública.

OPERAÇÃO HIGIA

Em 17 de fevereiro a Polícia Civil de Fernandópolis deflagrou a “Operação Hígia”, para cumprimento de 14 mandados de prisão relacionados a essa investigação.

VICE DA SANTA CASA ASSUME

Após as primeiras prisões, a assessoria de imprensa da Santa Casa de Andradina divulgou nota comunicando que a entidade está temporariamente sob responsabilidade do vice-presidente, Manoel Teixeira de Freitas, que até então exercia a presidência do Conselho Deliberativo.