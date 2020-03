Grub/ATC vence o Santo Antônio e conquista o bicampeonato do Futsal de Férias

ANDRADINA – A equipe do GRUB/ATC/Elzinha e o Garfo (Grêmio Recreativo Unidos da Baixada/Andradina Tênis Club), conquistou o bi-campeonato do Futsal de Férias ao derrotar por 4 a 2 o Santo Antônio, em final realizada na noite de sexta-feira (28/02), no GIME – Ginásio Municipal de Esportes “Agenor Francisco da Cunha, na competição organizada pela Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude (SELJ), com apoio do Governo de Andradina.

O evento da final contou com uma grande cerimônia de abertura, com apresentação de número de danças do Projeto Nasce (Núcleo de Atividades Sociais, Culturais e Esportivas), desfile de motos potentes, das execuções dos Hinos Nacional e do município, além das presenças da prefeita Tamiko Inoue, do vice Pedrinho Bentivóglio, do secretário municipal de Esportes, Paulo Sérgio dos Santos, o “Pilim”, o assessor municipal Flávio Moreira, além dos vereadores Joaquim Justino da Silva (Joaquinzão) e Edgar Dourado. Todos os presentes acompanharam um vídeo motivacional com mensagem dos familiares aos atletas, levando muitos deles a emoção plena.

Ao final do jogo apitado pelos árbitros Vitório Pipino Neto e Rodrigo, passou-se à cerimônia de premiação, com a entrega de troféu ao grande campeão Grub/ATC/Elzinha e o Garfo, pela prefeita Tamiko Inoue e o vice-prefeito Pedro Bentivoglio (Pedrinho).

O artilheiro da competição foi Endheu Nesiyama, o “Japa”, do GRUB/ATC, com 16 gols marcados, e a defesa menos vazada ficou com o Santo Antônio, com os goleiros Tiago Gomes e Daniel Barbosa, vazada 12 vezes no campeonato. A equipe revelação foi da garotada do ATC/Juventude, que apresentou um futebol alegre e objetivo. Com a maturidade será uma grande equipe.

O JOGO

A partida foi melhor do que todos torcedores presentes ao ginásio de esportes esperavam, com o Santo Antônio começando bem melhor, tendo o jogador André dos Anjos mais uma vez iniciando como protagonista, a exemplo das duas últimas partidas de sua equipe, quando foi decisivo. ‘Andrezinho’ foi marcando logo dois gols na final e parecia que o Santo Antônio estava dando um grande passo rumo à conquista do cobiçado título.

Porém, a entrada do jogador Márcio Richardes (GRUB), mudou tudo isso e o jogo tomou outro rumo. Com a calma que lhe é peculiar, as vezes até “irritante”, ele começou a virada ao cobrar uma falta e bater um chute fortíssimo, que desviou no jogador Douglas (Dodô), e tirou as chances do goleiro Tiago de defender.

Continuando a mostrar que é decisivo, Marcinho começou a ganhar todas as jogadas na defesa de sua equipe e também a lançar bolas para o japonês voador (Endheu Nesiyama), que estava inspirado naquela noite e marcou o primeiro, de seus três gols da noite. O empate no primeiro tempo em dois gols demonstrou o quanto à partida estava sendo bem disputada.

No segundo tempo Marcinho descansou no início da partida e isso coincidiu novamente com bons momentos do Santo Antônio, que teve pelo menos duas a três boas chances de seus atacantes chegarem ao terceiro gol.

Com a situação de sua equipe correndo perigo, Marcinho Richardes voltou novamente para a quadra e, por coincidência, o GRUB passou a dominar as ações novamente e em um grande chute, a bola desviou em “Japa” e enganou o goleiro adversário, ampliando para 3 a 2, provocando uma explosão de alegria de seus torcedores.

Quando o Santo Antônio buscava o empate, inclusive sua ruidosa torcida cantava “Eu acredito!”, como forma de incentivar seus jogadores, “Japa”, do GRUB/ATC fez seu terceiro gol da noite, desta vez de cabeça (estava de costas para o gol), vencendo o goleiro, selando a grande vitória por 4 a 2. Este foi o segundo título do Grub, que já havia sido campeão em 2018 também em cima do Santo Antonio.

PREMIAÇÃO TAMBÉM EM DINHEIRO

Neste ano a novidade é que além dos troféus, houve a premiação em dinheiro. R$ 1 mil para o primeiro colocado (GRUB/ATC), R$ 500 para o segundo (Santo Antônio) e R$ 300 para o terceiro (Pumas/Porto).

Também teve premiação de R$ 100 para o artilheiro do campeonato (Endheu Mesuyama, o “Japa” – do Grub com 16 gols) e R$ 100 para o goleiro menos vazado (Thiago Ferreira Cruz – Santo Antônio).

21 EQUIPES

Nesta edição de 2020 participaram 21 equipes de diversos bairros da cidade. Durante a competição de maior tradição da categoria no município foram marcados 600 gols, que levaram alegria aos torcedores no Gime – Ginásio Municipal de Esportes.