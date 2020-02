Justiça decreta prisão preventiva de presidente e Superintendente da OSS Santa Casa de Andradina

Presos na operação Higia, incluindo Fábio Obici, Sebastião Sérgio da Silva, presidente e superintendente da OSS Santa Casa de Andradina, respectivamente e Fernando Zanqui, então provedor da Santa Casa de Fernandópolis, continuarão na cadeia por tempo indeterminado. Acusados tentaram recursos em São Paulo para reverter decisão.

FERNANDÓPOLIS – O juiz da 2ª Vara Criminal de Fernandópolis, Vinicius Castrequini Buffulin, atendeu pedido do delegado seccional Ailton Canato e transformou as prisões de nove pessoas já presas na Operação Hígia, de temporárias em preventivas, entre elas a do advogado Fábio Òbici e o administrador de empresa Sebastião Sérgio da Silva, respectivamente presidente e superintendente da Organização Social de Saúde (OSS), Irmandade Santa Casa de Andradina.

Além dos dois, tiveram as prisões preventivas decretadas o ex-policial militar e então provedor da Santa Casa de Fernandópolis, Fernando Zanqui, que havia se apresentado à Polícia Civil após a operação, sua esposa Gláucia Zanqui, diretora do AME, que cumpre prisão domiciliar beneficiada pela Lei por ter um filho menor de 12 anos que necessita de seus cuidados, além do ex-bancário e também diretor administrativo da Santa Casa de Fernandópolis Luciano Jara Rodrigues, todos com origem em Andradina.

Também continuam presos o ex-deputado estadual Gilmar Gimenes (PSDB) e Duílio Igor de Oliveira, além de um advogado e outros dois de Araçatuba. Outros membros dos Conselhos Fiscal e Administrativo, em várias gestões, seguem com restrições impostas pela Justiça e estão proibidos de frequentar o hospital – salvo por necessidade médica -, sair do município sem autorização e manter contato com os envolvidos.

PENITENCIÁRIAS

Com essa decisão, os presos acima citados podem deixar a Cadeia Pública de Guarani d´Oeste e serem transferidos para outros presídios na região, como a Penitenciária de Paulo de Faria – recém-inaugurada -, Riolândia ou até mesmo em Presidente Venceslau, onde possui cela especial para advogados.

Os investigados serão indiciados por peculato, fraude em licitações, falsidade ideológica, homicídio doloso, aborto e organização criminosa.

A Justiça também decretou o bloqueio de bens de todos os envolvidos para ressarcimentos de possíveis prejuízos causados à Santa Casa de Fernandópolis detectados no curso das investigações. Alguns falam em valores de até R$ 50 milhões.

Advogados vão ao TJ pedir HC em favor de presos na Operação Hígia

Os advogados de defesa do ex-deputado estadual Gilmar Gimenes e de seis membros da OSS de Andradina devem entrar com pedido Habeas Corpus no Tribunal de Justiça em São Paulo com objetivo de reverter à decisão do juiz da 2ª Vara Criminal de Fernandópolis, Vinicius Castrequini Buffulin, que decretou as prisões preventivas.

O objetivo dos advogados é relaxar as prisões, fazendo com que os envolvidos respondam todo o processo em liberdade. Eles são acusados dos crimes de peculato, fraude em licitações, falsidade ideológica, homicídio doloso, aborto e organização criminosa.

OPERAÇÃO HÍGIA

A Polícia Civil de Fernandópolis deflagrou no último dia 17, a Operação Hígia, que investiga possíveis irregularidades na Santa Casa de Fernandópolis. Foram 14 mandados de prisão, com 13 detidos e 20 mandados de busca e apreensão. As investigações foram conduzidas pelo delegado Ailton Canato, que investiga a ‘caixa preta’ da entidade. A Operação foi batizada como Hígia, em referencia a deusa grega da Saúde.

As investigações tiveram início em abril de 2018, após uma denuncia formal do vereador Murilo Jacob. Essa operação de hoje é um desdobramento da Operação “Assepsia” realizada em julho de 2019, quando foram realizadas buscas nas sedes da Santa Casa e empresas investigadas, todas de Fernandópolis.

Durante as investigações, a Polícia Civil identificou indícios de fraudes em processos licitatórios para aquisição de insumos e outros serviços, caracterizando uma organização criminosa que atuava na administração do AME e Lucy Montoro. (com informações do site regiãonoroeste.com)