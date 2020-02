Sifuspesp comunica o falecimento do policial penal Marcus Spinelli

O velório e sepultamento ocorrerão em Três Lagoas/MS, e o sindicato divulgará detalhes do horário e local oportunamente.

Com pesar, o Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo (SIFUSPESP) informa o falecimento do policial penal Marcus Spinelli, que morreu nesta quarta-feira (26).

Atualmente Spinelli estava na Penitenciária 2 de Mirandópolis, e já trabalhou no CDP – Centro de Detenção Provisória de Mauá.

O velório e sepultamento ocorrerão em Três Lagoas/MS, e o sindicato divulgará detalhes do horário e local oportunamente.

A direção do SIFUSPESP e a Rádio Caçula expressa seu pesar e condolências aos familiares, amigos e parentes do policial penal. A SIFUSPESP se coloca à disposição da família para tudo o que for necessário neste momento.