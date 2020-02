PM intensifica operações para inibir a condução de veículos por pessoas sob influência de álcool

ANDRADINA – A Polícia Militar está com o efetivo reforçado nas ruas das cidades da região com o intuito de inibir a condução de veículos por pessoas sob influência de álcool, como foi o caso do comerciante que, na noite deste sábado, envolveu-se em um acidente de trânsito na Avenida Guanabara defronte ao Mercadão, ocasião em que chocou seu veículo contra um pilar de concreto existente no meio da avenida.

Foi constatado que o condutor estava sob influência de álcool (0,30 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido), configurando portanto infração de trânsito sem entrar na seara do crime de Embriaguez ao volante (0,34mg/l pra cima).

A Corporação está e estará fazendo pontos de bloqueio nas principais ruas e avenidas bem como nas entradas e saídas da cidade, incluindo a vicinal que dá acesso a Murutinga do Sul, onde este condutor da foto foi submetido ao teste do etilômetro.

SE BEBER, NÃO DIRIJA