Justiça prorroga prisões por mais 5 dias do presidente e superintendente da OSS Santa Casa de Andradina

Além deles dois, justiça de Fernandópolis prorrogou as prisões de mais 8 pessoas envolvidas na Operação Higia, realizada na última segunda-feira, dia 17, que investiga fraude em licitações na Santa Casa daquela cidade.

FERNANDÓPOLIS – A Justiça da Comarca de Fernandópolis prorrogou por mais cinco dias a prisão temporária de nove dos 12 presos esta semana na Operação Hígia, que investiga crimes de peculato, fraude em licitações, falsidade ideológica, homicídio doloso, aborto e organização criminosa na Santa Casa de Fernandópolis. Entre os presos que tiveram a prorrogação das prisões estão o presidente da OSS Santa Casa de Andradina, o advogado Fábio Òbici e o superintendente, Sebastião Sergio da Silva. Eles estão presos na cadeia de Guarani D’Oeste.

Foram liberados três homens de Fernandópolis que foram detidos na mesma operação, são eles: Antônio Luiz Aielo, João Tarlau e Edilberto Sartin. Eles passam por exames de corpo de delito e deixaram a Cadeia Pública de Guarani d´Oeste às 0h de sexta-feira mesmo.

Uma mulher, que seria Claudia Zanqui, segue com prisão domiciliar decretada pela Justiça, por ter uma criança que requer cuidados da mãe e também deve ter prisão prorrogada. A Justiça daquela cidade não informou se o marido dela, Fernando Zanqui e então provedor da Santa Casa, se entregou ou continuava foragido.

Outros membros dos Conselhos Fiscal e Administrativo seguem com restrições judiciais e estão proibidos de frequentarem a Santa Casa de Fernandópolis, manter contato com os investigados na operação e sair daquele município sem autorização prévia da Justiça.

As investigações tiveram início em abril de 2018, após uma denuncia formal do vereador Murilo Jacob. Essa operação ocorrida na última segunda-feira, dia 17, foi um desdobramento da Operação “Assepsia” realizada em julho de 2019, quando foram realizadas buscas nas sedes da Santa Casa e empresas investigadas, todas de Fernandópolis.

Santa Casa Fernandópolis emite nota oficial sobre Operação Hígia

NOTA OFICIAL SANTA CASA FERNANDÓPOLIS

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis vem, por meio desta, informar à população que a operação “Hígia”, deflagrada na última segunda-feira, foi realizada em favor da Santa Casa e não contra a instituição, sendo que não fomos alvo das ações da Polícia Civil.

Esclarecemos também que foi decretada intervenção judicial, nomeando o atual provedor, Marcus Vinicius Paço Chaer, como administrador judicial e que tal fato não interfere na prestação de serviços e atendimentos hospitalares, que continuam sendo realizados normalmente. (com informações do site Região Noroeste)

NOTA OFICIAL SANTA CASA ANDRADINA

A Organização Social de Saúde Santa Casa de Andradina, vem por meio desta informar que a Direção da OS., está temporariamente sob responsabilidade do Vice-Presidente Manoel Teixeira de Freitas.

Todos os trabalhos do corpo administrativo, médico e técnico continuam em normalidade, sempre priorizando pela qualidade em atendimento e a melhor prestação de serviço médico-hospitalar, descartando qualquer possibilidade de paralisação em atendimento ou demissão de colaboradores, nas unidades geridas pela Organização.

Quanto a prisão preventiva do Diretor-Presidente, Fábio Antônio Óbice e do Superintendente, Sebastião Sérgio da Silva, foi estendida por mais cinco dias. Eles permanecem a disposição da justiça para esclarecimentos no município de Guarani D’oeste. (Assessoria de Comunicação)