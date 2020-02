Ex-reitor da UB teria oferecido propina ao provedor da Santa Casa

FERNANDÓPOLIS – O ex-reitor da Universidade Brasil, Adib Abdouni, teria oferecido propina no valor de R$ 2 milhões ao atual provedor da Santa Casa de Fernandópolis, Marcus Chaer. A declaração é do vereador Murilo Jacob, autor da denúncia contra fraudes na Santa Casa que finalizou a 1ª fase em 14 mandados de prisões.

Segundo o vereador, o valor seria uma gratificação para manter o mesmo contrato entre a Universidade Brasil e a Santa Casa para abrigar alunos do curso de Medicina da Universidade Brasil que realizariam a fase do internato no Hospital.

O contrato, sem reajuste é desde a antiga Unicastelo – Universidade Camilo Castelo Branco – onde a mantenedora de ensino repassava apenas R$ 200 reais para abrigar o aluno no internato. O hospital chegou a abrigar cerca de 200 alunos.

Abdouni teria insistido em manter o mesmo valor, mas o novo provedor que figura como interventor judicial não aceitou a proposta e um novo contrato acabou sendo acordado entre as duas partes, chegando à quantia de R$ 900 reais por aluno com base na carga horária completa da disciplina.

A Universidade Brasil chegou a exigir que uma cláusula fosse incluída no contrato proibindo a divulgação, principalmente nos meios de comunicação, do valor firmado entre as partes.

O vereador afirmou durante discurso na sessão de terça-feira, dia 18, que a oferta de propina teria sido registrada em gravações e entregue na Polícia Federal de Jales, que deu início a Operação Vagatomia que deflagrou esquema de venda de vagas no curso de Medicina, incluindo fraudes no Fies e ProUni.

Adib Abdouni acabou sendo substituído da reitoria após a deflagração da 2ª fase da operação realizada neste mês de fevereiro de 2020.

A reportagem tentou contato via telefone no escritório de advocacia de dele em São Paulo, mas não obteve resposta.

Regiaonoroeste.com