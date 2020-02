21° Carnamuru Em Murutinga do Sul de ,22 a 24 de Fevereiro.

MURUTINGA DO SUL – A Administração Gilson Pimentel e Neide Becaria, sabedora que o Carnamuru tem um grande significado para a História do Município de Murutinga do Sul, preparou uma grande festa para proporcionar diversão e segurança às dezenas de foliões que vão comparecer ao evento.

Pois se trata da maior festa popular da Região a céu aberto. Será a 21° edição do Carnamuru que a administração e todos seus colaboradores estão preparando com muito carinho, cautela e responsabilidade, visando a redução de custos, tendo em vista a prioridade de investimento em outros setores da administração.

Todo evento será guarnecido por homens e mulheres da Polícia Militar Conselho Tutelar, seguranças contratados pelos organizadores do evento, plantonistas da Secretaria de Saúde do Município, brigadistas, isso tudo em parceria com o comércio local.

Serão servidos a tradicional “Canja” em prol do Fundo Social de Solidariedade de Murutinga do Sul,

bebidas e alimentos das lanchonetes e barracas ao longo da Avenida Prefeito Romeu Cestari, além do suporte aos foliões com banheiros químicos.

O Prefeito Gilson Pimentel, ao lado dos parceiros comerciantes, disse “estar esperando mais uma vez do Carnamuru o reencontro dos amigos, das famílias e do povo da nossa Região, o orgulho de mais uma vez sermos o palco dá tão tradicional festa que já está marcado nós calendários de festas de toda Região, nossas festa sempre marcada com a responsabilidade fiscal, pois sabedores que somos, da crise de responsabilidade deixada por outros.

“Nosso Carnamuru terá início dia 22, às 22h, com o término às 3h da manhã e serão três dias de folia: 22, 23 e 24 de fevereiro”, finalizou o Prefeito Gilson Pimentel.