Grub sua a camisa mas consegue vitória frente ao Unidos Somos Um

Fase oitavas-de-final do Futsal de Férias 2020 é em confronto mata-mata

ANDRADINA – A equipe do GRUB/ATC/Elzinha e o Garfo teve que literalmente suar a camisa para conseguir uma vitória por 7 a 4 frente ao esforçado time do Unidos Somos Um. Quem analisa o placar acha que o jogo foi fácil, mas não foi. A vitória só chegou no segundo tempo e depois de muito utilizar o expediente de goleiro linha, na partida realizada na noite de terça-feira, 11, no GIME – Ginásio Municipal de Esportes Agenor Francisco da Cunha.

O primeiro tempo da partida foi complicado para o GRUB – Grêmio Recreativa Unidos da Baixada, que este ano fez uma parceria com o ATC – Andradina Tênis Club, e teve que conviver com a ausência de jogadores no início do jogo. O Unidos somos Um até saiu na frente abrindo o placar.

E foi um jogo ‘pegado’ durante todo o primeiro tempo, hora um, hora outro se revezando no placar, que ficou em um apertado 4 a 4 na etapa inicial.

Depois, já na segunda etapa, o GRUB deu um jeito de aplicar mais a variação de jogadas, cansando literalmente o adversário e conseguindo a vantagem no placar, que até foi folgado, mas, repito, não foi fácil. O time ainda depende do seu maior ídolo, o ex-jogador profissional Marcinho Richardes, que consegue dar outra dinâmica quando entra nos jogos.

Agora aguarda o vencedor de um dos jogos da noite desta quarta-feira, 12, entre União Liverpool x Inter E. C.

ARTILHEIRO

Com a realização da primeira rodada da fase oitavas-de-final, com jogos mata-mata, dois atletas dividem a artilharia do Futsal de Férias 2020 entre Wendel Nesiyama, o “Japa” (Grub/ATC) e Luiz Fernando Bueno (Unidos Somos Um), com 10 gols cada um. O Unidos ´foi eliminado nessa fase da competição.

Os dois são seguidos bem de perto por Jean Carlos (Boca Júnior), com 9 gols), Três atletas tem 7 gols cada: Wagner (Porto/João Som), Luiz Fernando (Auto Escola Piloto) e Hugo Júnior (Pumas Porto).

PRÓXIMA RODADA

Na noite desta quarta-feira, 12, a partir das 19h15, a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, com apoio do Governo de Andradina, promove no GIME mais duas partidas válidas pela fase oitavas-de-final e em modo mata-mata. O atual secretário de Esportes, Paulo Sérgio, o “Pilim”, vem acompanhando de perto todas as partidas, colocando-se a disposição para sanar qualquer duvida que surgirem durante os eventos esportivos promovidos pela pasta.

A partir das 19h15, União Liverpool x Inter E. C., seguido de Boca Júnior/Juventude. Os vencedores destas duas partidas enfrentam os vencedores das partidas de terça-feira, 11.

PREMIAÇÃO

Na manhã de terça-feira, 11, estiveram reunidos com o Secretario Municipal de Esportes, Paulo Sérgio, o “Pilim”,) todos os representantes dos 16 times classificados para a fase oitavas-de-final do Campeonato de Futsal de Ferias 2020, onde foi passado horários dos confrontos de cada equipe e também informando a todos presentes que a pasta conseguiu um apoio empresarial e haverá premiação em dinheiro aos vencedores da competição, distribuídos da seguinte forma:

Campeão: R$ 1.000,00

Vice: R$ 500,00

Terceiro: R$ 300,00

Goleiro menos vazado: R$ 100,00

Artilheiro: R$ 100,00