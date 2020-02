“Testa” e preso pela PM em Pereira Barreto acusado de tráfico de drogas

PEREIRA BARRETO – A Polícia Militar prendeu na noite de sexta-feira, 07, um indivíduo conhecido na cidade e nos meios policiais pelo apelido de “Testa”, acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrado em seu veículo transportando vários cigarros de maconha prontos para a venda, além de dinheiro. Na casa dele também foram localizadas outras porções de maconha e balança de precisão, além de outro grande valor em dinheiro. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. O material ilícito foi apreendido pela Polícia Civil.

A prisão de “Testa” aconteceu durante o patrulhamento de Reforço por Pereira Barreto, quando PMs avistaram o veículo Fiat/Uno, de cor branca, conduzido por ele e, como contra ele recaem inúmeras denúncias ligando-o ao tráfico de drogas no município, decidiram pela abordagem.

O acusado foi abordado em seu veículo na avenida Pereira Barreto e, durante a vistoria encontraram 06 porções de maconha (cigarros) já embalados em papel seda, prontas para a venda, bem como a importância de R$ 356,00 em dinheiro, divididos em diversas notas.

Questionado se em sua residência havia mais droga, admitiu que havia mais uma porção de maconha.

Os militares foram até a residência de “Testa” e em vistoria no imóvel localizaram dentro da geladeira, uma porção de maconha pesando aproximadamente 14 gramas (suficientes para confeccionar outros 14 cigarros da droga) além de R$ 1.270,00 em dinheiro.

Diante dos fatos e em razão das diversas denúncias ligando “testa” ao tráfico de drogas no município, foi dada voz de prisão em flagrante delito a ele pela prática do crime capitulado no Artigo 33 da Lei 11.343/06 tráfico de drogas.

Encaminhado à Delegacia de Polícia de Pereira Barreto, o delegado plantonista ratificou a voz de prisão em flagrante pela prática do crime supracitado, encaminhando-o à cadeia pública de Pereira Barreto, à disposição da justiça para ser apresentado no dia seguinte, sábado, 08, no fórum local para ser ouvido em audiência de custódia.