Vítimas procuram delegacia para denunciar suspeito de matar turista em Paraty

A polícia disse ainda que o suspeito amarrou as mãos dela na cama, a agrediu e ela acabou desmaiando. O criminoso achou que a mulher havia morrido e a estuprou. Após o crime, ele matou o turista e foi embora. Ela acordou, conseguiu se soltar e foi atrás de ajuda.

De acordo com Russo, o suspeito não demonstrou nenhum arrependimento do crime.

O turista já havia sido morto quando os policiais chegaram à residência. Com várias marcas de ferimentos, o corpo estava com os braços e as pernas amarrados em uma cadeira, e a cabeça, coberta com um pano. Havia sangue no local.