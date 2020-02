Bandidos armados trocam tiros com PMs na Cidade de Deus; vídeo mostra fuga

RIO DE JANEIRO/RJ – Um homem morreu e outra pessoa foi atingida com um tiro de raspão na cabeça durante uma operação da polícia, na manhã desta sexta-feira (7), na Cidade de Deus, Zona oeste do Rio. Imagens do Globocop mostram diversos criminosos fortemente armados. Logo no início da operação, eles atiraram contra os PMs, que revidaram e também efetuaram disparos.