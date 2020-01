Advogados afirmam que laudo da reconstituição de assalto a posto indica que suspeitos foram executados por policiais, em Mogi

A Secretaria Estadual de Segurança informou que “analisa os laudos e realiza outras diligências para esclarecer os fatos. A Corregedoria da Polícia Civil acompanha as apurações”

De acordo com o boletim de ocorrência, o assalto que terminou com as mortes dos três jovens foi na noite de 9 março de 2017. Na versão dos policiais do Deic, eles estavam em um posto de combustíveis, se preparando para uma operação, quando os suspeitos, que moravam em um condomínio de luxo de Mogi, foram roubar o estabelecimento. Um quarto jovem foi baleado, mas sobreviveu e foi preso.

Já a defesa da família do Matheus Wilson da Costa Reis, uma das vítimas fatais, contesta a versão da polícia e afirma que ele foi executado ao lado de Victor Andrade Gomes Tito, de 19 anos, e Rogério Santos de Oliveira Filho, de 17. Victor Saldanha também estava no veículo dos suspeitos. Ele foi baleado, mas sobreviveu e foi preso.

Na versão de Victor Saldanha, após a perseguição, quando o carro para, Matheus coloca os braços e a cabeça para fora do veículo, e é atingido pelo disparo de um dos policiais. Em seguida, um policial vai até a porta traseira do lado do passageiro, abre e dispara contra os quatro jovens. Depois contorna o carro, e ameaça disparar contra o próprio Victor, o único ainda vivo, mas um policial segura o braço dele e impede.

O G1 teve acesso ao laudo da reconstituição do crime, realizada pelo Instituto de Criminalística, em 26 de junho de 2019. A defesa da família de Matheus elaborou 42 perguntas para serem respondidas pela perícia. Abaixo os principais resultados pontos do laudo: O perito Hans Anwender declarou que não é possível um tiro deixar “tatuagem” na pele da vítima quando há algum anteparo (vidro, porta, entre outros); As viaturas utilizadas pelos policiais no dia do crime não apresentam marcas de tiros; Nos locais físicos onde supostamente os jovens dispararam não há marcas de impacto de projétil de arma de fogo; Os policiais informaram que revidaram aos dois tiros efetuados pelos jovens, mas não souberam precisar quantos disparos eles (policiais) efetuaram; Perito afirmou que há relação entre a versão do sobrevivente, Vitor Saldanha, sobre tiros à curta distância efetuados por policiais contra Victor Andrade Gomes; A dinâmica dos fatos relatada pelo sobrevivente (Vitor Saldanha) é compatível com o exame cadavérico dos três mortos; A versão do sobrevivente há relação com o laudo apresentado pelo perito criminal Sergio Henandez, contratado pela família de Matheus Wilson da Costa Reis.

O perito criminal Sergio Henandez, contratado pela família de Matheus, realizou um primeiro laudo do caso em que apresenta inconsistências com o laudo da polícia. Ele explica que a reconstituição foi realizada para esclarecer dúvidas a respeito da dinâmica do caso.