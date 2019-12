“Indinho” é preso pela PM acusado de furto em supermercado

ANDRADINA – O desempregado Diego Pires da Silva, o “Indinho”, residente na rua Alcides Fernandes Paiva, bairro Pereira Jordão, foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite de quinta-feira, 26, acusado de furto consumado. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da justiça para apresentação posterior em audiência de custódia.

A prisão de “Indinho”, com várias passagens por furto, aconteceu quando uma equipe da ROCAM – Rondas Ostensivas Com

apoio de Motocicletas, formada pelo cabo PM Piaci e soldado PM Carvalho, realizava patrulhamento preventivo pela área central e visualizou o indiciado, bastante conhecido nos meios policiais, de posse de uma bicicleta e em alta velocidade, trazendo consigo uma sacola na cor branca, pendurada no guidom, sendo acompanhado e abordado.

“Indinho” foi indagado a respeito da bicicleta e também sobre os pares de chinelos no interior da sacola, considerando o fato dele ter inúmeras passagens por furto. Ele não respondeu sobre a origem da bicicleta e acabou confessando que realizou o furto na loja do Big Mart da Av. Guanabara, centro.

Com o apoio de outras equipes foi feito contato no supermercado Big Mart, situado na Av Guanabara, afim de conseguir imagens do autor na prática do furto. Após várias tentativas, foi possível confirmar que o indiciado adentrou o referido supermercado e praticou o furto.

De posse das imagens e com a testemunha que fez a conferência dos produtos furtados, as partes e produtos foram conduzidos até o Plantão Permanente.

Sobre a origem da bicicleta que estava em sua posse, o indiciado passou várias versões a respeito, sendo todas verificadas pelas equipes e nenhuma delas restou verídica.

Diante das evidências Diego recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Permanente, onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto e recolhido à disposição da justiça.

A bicicleta foi apreendida para verificação de sua procedência.