Autônomo ferido em acidente ao lado da praça Stella Maris

ANDRADINA – O autônomo V. A. R. S., de 25 anos, residente na rua Polônia, no jardim Europa, sofreu contusões e escoriações pelo corpo, felizmente leves, ao se envolver em acidente de trânsito no início da noite da última quarta-feira, 18, no cruzamento das rus Iguaçu com José Augusto de Carvalho, em um dos cruzamentos da Praça Stellas Maris. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicado e liberado posteriormente. A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência.

O acidente aconteceu quando o autônomo pilotava a moto Titan KS 150, na cor preta, pela rua Iguaçu, sentido Stella Maris/Vila Botega (centro/bairro), e no referido cruzamento teve a trajetória interceptada pelo Fiat Uno, na cor preta, dirigido pelo estudante Lorran Phelipe Barbosa, 21 anos, residente no bairro Pontal, em Castilho, que seguia em sentido contrário ao da moto e iniciou manobra à esquerda para acessar a rua J. A. Carvalho, sentido ao bairro Santo Antônio.

Sem tempo para frear, o autônomo bateu a moto contra a frente do Uno, seguindo desgovernado, caindo a vários metros de distância e sofrendo os ferimentos pelo corpo, felizmente leves. O condutor do Uno informou aos policiais militares que atenderam a ocorrência que havia acionado a seta, o que foi negado pela vítima.

Com o impacto o Uno teve o parachoque dianteiro arrancado, e a motocicleta sofreu algumas avarias.