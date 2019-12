Três pessoas ficam feridas e uma em estado grave após acidente em rodovia

PRESIDENTE VENCESLAU – Um acidente deixou três pessoas feridas e uma em estado grave nesta terça-feira (24), na rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo, em Presidente Venceslau (SP).

Segundo informações da Polícia Rodoviária, o acidente aconteceu após dois carros bateram de frente.

Ainda segundo os agentes, quatro pessoas ficaram feridas, sendo que uma está em estado grave.

O resgate foi chamado e levou as vítimas para a Santa Casa da cidade. A polícia vai instaurar um inquérito para investigar as causas do acidente.

SBT Interior